Инвесторы Meta и Марк Цукерберг договорились урегулировать спор на 8 миллиардов долларов из-за нарушения конфиденциальности в Facebook

Основатель Facebook, гендиректор и основной владелец компании Meta Марк Цукерберг и другие бывшие и нынешние топ-менеджеры Meta заключили соглашение с группой инвесторов, которые подали судебный иск на восемь миллиардов долларов из-за ущерба, который понесла компания из-за нарушения конфиденциальности пользователей Facebook.

Как сообщает 17 июля Reuters, адвокат акционеров заявил о достигнутом соглашении судье Кэтлин Маккормик в городе Уилмингтон в штате Делавэр. Стороны не раскрыли подробности соглашения. Адвокат истцов Сэм Клосик сообщил, что стороны очень быстро договорились о соглашении.

Акционеры Meta ранее подали в суд на Марка Цукерберга, бывшего операционного директора Шерил Сандберг и других сотрудников, всего на 11 человек, из-за того, что компания в последние годы выплатила штрафы на миллиарды долларов и понесла судебные издержки. По мнению инвесторов, Цукерберг и Сандберг сознательно управляли Facebook так, чтобы незаконно собирать данные пользователей. Истцы настаивали на том, чтобы ответчики возместили убытки компании из своего состояния. Ответчики отвергли обвинения.

Ожидалось, что судебный процесс продлится до конца июля, а на нем среди прочих выступят Марк Цукерберг, Шерил Сандберг и бывшие члены совета директоров Facebook — соучредитель Palantir Technologies Питер Тиль и соучредитель Netflix Рид Хастингс.

Компания Meta отказалась от комментариев. Адвокат ответчиков не ответил на запрос Reuters.

Федеральная торговая комиссия США в июле 2019 года оштрафовала Facebook на пять миллиардов долларов из-за утечки данных пользователей. За год до этого, в марте 2018-го, британские и американские СМИ опубликовали расследования о компании Cambridge Analytica, в которых говорилось о том, что фирма получила доступ к данным миллионов пользователей Facebook, чтобы использовать их в политической рекламе. Позже Марк Цукерберг признал утечку данных и объявил о ряде масштабных изменений, касающихся конфиденциальности данных пользователей.

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