ФСБ сообщила, что в Воронеже задержан россиянин, подозреваемый в подготовке диверсии и передаче Украине данных о ПВО

В Воронеже задержали гражданина России 1984 года рождения, подозреваемого в госизмене, приготовлении к совершению диверсии на объектах топливно-энергетического комплекса и незаконном хранении или приобретении взрывчатых веществ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

По версии спецслужбы, он действовал в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР). ФСБ утверждает, что подозреваемый «инициативно установил и поддерживал контакт» с сотрудником ГУР через мессенджер WhatsApp. Он, в частности, собирал и передавал сведения о средствах ПВО Минобороны РФ, расположенных в Воронеже, говорится в сообщении.

«Выполняя задание куратора, житель Воронежской области извлек самодельное взрывное устройство для последующего совершения диверсионно-террористического акта на объекте энергетической инфраструктуры региона», — утверждает спецслужба.

ФСБ заявила, что задержанный дает признательные показания и сотрудничает со следствием. Суд отправил его в СИЗО.

Сообщение ФСБ о задержании подозреваемого в Воронеже появилось на фоне регулярных атак украинских беспилотников на город. В результате атаки в ночь на 15 июля пострадали 26 человек, один погиб, при атаке в ночь на 17 июля пострадали трое подростков.