Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер заявил, что молодые семьи, которые откладывают решение о рождении ребенка из-за отсутствия жилья, «зря оттягивают» этот момент.

В ходе пресс-конференции 23-летний журналист ОТВ рассказал, что собирается жениться в ближайшее время, но пока у семьи нет своей квартиры, они не готовы рожать детей. Он спросил Паслера, планируется ли расширение региональной программы поддержки молодых семей. Как отмечает E1.ru, сейчас в Свердловской области льготы полагаются только молодым семьям студентов до 23 лет.

«Когда мне было 25 лет или поменьше, я рассуждал примерно так же. Семья, надо квартиру, потом дети и все остальное. Один умный человек сказал мне: бог даст деточку — даст и денежку. Вы зря оттягиваете этот момент рождения детей. Мотивация создать условия даст вам новую траекторию развития. Сегодня одна ипотека, но она может вдруг снизится в два-три раза. И вы сможете взять это жилье. Зря тянете, надо действовать, это отличает настоящих уральцев», — заявил в ответ Паслер.

При этом губернатор почти повторил, хотя и вряд ли специально, мем «Дал бог зайку — даст и лужайку», который высмеивает бестактные вопросы родственников о том, когда семьи, где нет детей, собираются рожать ребенка.

Ранее Паслер уже попадал в новости из-за своих высказываний на встречах с гражданами, отмечает «Агентство». Так, в апреле 2024 он занимал пост губернатора Оренбургской области и во время встречи с жителями затопленного Орска потребовал от них убрать телефоны и не вести видеозапись, а также пожаловался им, что из-за наводнения отменил свой отпуск — первый за пять лет.