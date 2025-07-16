«Слiдство.Info»: российский филиал датской компании помогает фирмам из РФ вывозить зерно из оккупированного Бердянска

Российская компания, предположительно связанная с датской Baltic Control, помогает экспортировать зерно из порта в оккупированном российскими войсками Бердянске. Об этом говорится в расследовании украинского издания «Слiдство.Info» и украинских хакеров из объединения KibOrg.

Baltic Control — компания, которая занимается инспекцией грузов. Она была основана в 1980 году и занималась, в частности, инспекциями в сельскохозяйственной сфере при поставках зерна в страны Советского Союза и ГДР, куда зерно отправлялось из скандинавских портов по Балтийскому морю. В 2023 году Baltic Control была приобретена французской группой Apave.

Как отмечает OCCRP, еще в октябре 2022 года Baltic Control на своем сайте указывала одним из представительств компанию «Балтик Контроль Новороссийск». Позже эта информация была удалена. В годовом отчете компании за 2021/22 год «Балтик Контроль Новороссийск» также указана как связанная с датской компанией структура.

Хакерам из KibOrg удалось получить доступ к документации Бердянского морского порта. Журналисты нашли десятки упоминаний Baltic Control в переписках за 2024-2025 годы между российской аграрной компанией, базирующейся в аннексированном Крыму, и российской компанией, расположенной в Бердянске. В каждом письме описывается предстоящая отправка зерна из порта и просьба загрузить судно. Общий объем грузов составляет 170 тысяч тонн, говорится в расследовании. В письмах также говорится, что «независимая инспекционная компания Baltic Control» должна осуществлять контроль за погрузкой — проверять трюмы судов, объем и качество груза

В письмах нет другой информации о Baltic Control, и не указано, где она зарегистрирована. Однако другие документы, полученные KibOrg, позволили журналистам установить ИНН компании, из которого следует, что ее полное наименование — «Балтик Контроль Новороссийск».

Журналист «Слiдство.Info» обратился в центральный офис Baltic Control в Дании, чтобы получить контакт российского филиала, представившись сотрудником российской компании, интересующейся экспортом зерна из Бердянска и Мариуполя в Южный Судан и Египет. Там предоставили номер телефона «Балтик Контроль Новороссийск» и ее владельца Александра Шалимова. Журналистка «Слiдство.Info» позвонила Шалимову под видом представителя польской фирмы и спросила, предоставляют ли они услуги по проверке и сертификации груза и работают ли в Бердянске.

«Я вам скажу так, что в Бердянске работаем только мы. <…> Это значит, вы сможете видеть качество на всем протяжении процесса погрузки», — сказал он. Когда Шалимову позвонил другой журналист издания и представился сотрудником украинского медиа, Шалимов сказал, что не работает в Бердянске, а на уточняющие вопросы не ответил.

В датской Baltic Control на запрос журналистов не ответили.

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