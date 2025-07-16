Sham FM: правительственная армия Сирии начала отход из города Сувайда, где произошли столкновения друзов и бедуинов

Силы сирийской армии начали отход из города Сувайда на юго-западе Сирии, сообщила местная радиостанция Sham FM, ссылаясь на источник.

По словам собеседника радиостанции, отвод войск начался после того, как в городе «развернули местные силы внутренней безопасности». Вероятно, речь идет о друзах — в провинции Сувайда они составляют большую часть населения.

В Сувайде ранее в июле произошли столкновения между друзами и бедуинами, поддерживаемыми проправительственными группировками. На этом фоне Израиль нанес серию авиаударов по Дамаску.

Подробнее о столкновениях в Сувайде

В Сирии снова воюют — теперь друзы с бедуинами Центральное правительство помогает бедуинам. Израиль, поддерживая друзов, бомбит Дамаск

Подробнее о столкновениях в Сувайде

В Сирии снова воюют — теперь друзы с бедуинами Центральное правительство помогает бедуинам. Израиль, поддерживая друзов, бомбит Дамаск