Правительство Великобритании пыталось тайно вывезти тысячи афганцев, оказавшихся под угрозой после того, как британский чиновник допустил утечку их данных

Правительство Великобритании тайно запустило многомиллиардную программу по переселению тысяч афганцев после того, как утечка их личных данных поставила их под угрозу репрессий со стороны талибов. Об этом стало известно 15 июля, когда Высокий суд Лондона снял запрет на разглашение информации.

В феврале 2022 года британский военный чиновник в электронной почте случайно раскрыл личные данные тысяч афганцев, подавших заявки на переезд в Великобританию после захвата власти в Афганистане талибами в 2021 году. По данным Financial Times, речь шла примерно о 25 тысячах человек, BBC News и The Guardian пишут, что их было почти 19 тысяч. Об утечке стало известно только в августе 2023 года, когда о ней упомянули в одной из групп в Facebook.

Тогда правительство, премьером которого был Риши Сунак, запустило секретную программу по вывозу афганцев в Великобританию под названием «Афганский маршрут переселения». По оценкам правительства, как пишет FT, под угрозой оказались около 100 тысяч человек, включая членов семей афганцев.

Вся программа переселения, как пишет FT, оценивалась в семь миллиардов фунтов (около 8,3 миллиарда евро), хотя представитель министерства обороны назвал эту сумму устаревшей. BBC News пишет, что фактически программа уже обошлась в 400 миллионов фунтов стерлингов (около 470 миллионов евро) и потребует еще 400–450 миллионов фунтов стерлингов.

При этом правительство добилось судебного запрета на разглашение факта утечки и переселения афганцев. До 15 июля, когда запрет был снят, подробности этого дела не были известны.

По данным газеты The Times, в Великобританию были переселены 18 500 человек, включая тех, кто был в списках, а также членов их семей. В ближайшие недели в Великобританию прибудут еще около 5400 афганцев, уже получивших приглашения. По оценке Минобороны Великобритании, 600 афганцев, упомянутых в утечке, а также 1800 членов их семей, все еще находятся в Афганистане, пишет BBC News. Ведомство отказалось сообщить, сколько человек могли быть арестованы или убиты в результате утечки данных.