В Харькове за 20 минут произошло не менее 17 взрывов. По данным властей, под удар российских дронов попало предприятие

Вооруженные силы РФ вечером 15 июля атаковали Харьков, применив ударные беспилотники типа «Шахед», сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Сигегубов. По его словам, «за 20 минут в городе прогремело не менее 17 взрывов».

Большинство ударов, как отметил Синегубов, пришлось по гражданскому предприятию в Киевском районе Харькова. В результате обстрела возник пожар. По предварительной информации, в результате удара пострадавших нет.

По сообщениям украинских мониторинговых пабликов, десятки российских беспилотников атаковали Украину вечером 15 июля.