Новосибирец, получивший 15 лет за убийство, пошел на войну, был освобожден и поступил в петербургский вуз. Там ему вручили благодарность «за защиту страны»

Уроженец Новосибирска Федор Хижин, который в 2022 году был осужден по делу об убийстве, вышел на свободу и поступил в петербургский вуз после участия в российско-украинской войне.

Как сообщало издание Ngs.ru, суд приговорил Хижина к 15 годам колонии строгого режима. По версии обвинения, 19-летний новосибирец нанес не менее 59 ударов ножом своей 17-летней девушке Анастасии, похитил ее вещи и деньги и уехал в Кемерово, где его и задержали. Как утверждалось, перед убийством пара употребляла наркотики. Сама Анастасия накануне гибели рассказывала в соцсетях, что Хижин употреблял мефедрон.

Хижина узнали на фотографии, опубликованной на сайте Балтийского государственного технического университета («Военмех») в декабре 2024 года. В соцсетях и СМИ внимание на снимок обратили 13 июля.

Публикация, которую проиллюстрировали фотографией Хижина, посвящена встрече исполняющего обязанности ректора Александра Шашурина со студенческим активом. В статье среди прочего говорилось о награждении студентов, «участвовавших в специальной военной операции ( ), за вклад и усилия в защиту и обороноспособность нашей страны». Среди награжденных был Хижин, который, судя по публикации, по состоянию на конец 2024-го учился на программе «Информационные системы и программная инженерия». На фото Хижин стоит рядом с и. о. ректора и держит в руках благодарность.

Вскоре после того как в соцсетях и прессе обратили внимание на снимок Хижина, фотографию и упоминание студентов, воевавших против Украины, убрали с сайта «Военмеха», заметила «Бумага». Однако телеграм-каналы и СМИ успели сделать скриншоты.

Журналисты предполагают, что Хижин был завербован из колонии и помилован за участие в российско-украинской войне, а затем поступил в вуз. Когда именно это произошло, неизвестно. Еще в 2023 году Хижин оспаривал приговор. Суд его апелляцию отклонил.

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