Генсек НАТО заявил, что с начала 2025 года на войне погибли 100 тысяч российских солдат

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил 14 июля, что с начала 2025 года в российско-украинской войне погибли 100 тысяч российских военных. Об этом Рютте сказал на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в Вашингтоне. Трансляцию встречи вел телеканал Fox.

«100 тысяч российских солдат погибли, начиная с 1 января 2025 года», — заявил Рютте.

Генсек НАТО заявил об этом после того, как Трамп сказал, что недоволен Россией, а стороны должны были давно заключить соглашение о завершении российско-украинской войны.

«Мы должны были заключить соглашение уже давно. Каждую ночь гибнут люди… Гибнет много российских солдат и много украинских», — заявил Трамп.

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