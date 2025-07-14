ФСБ заявила, что уничтожила полтонны кокаина стоимостью более миллиарда рублей

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уничтожило 530 килограммов кокаина на специальном испытательном полигоне одного из предприятий города.

В заявлении УФСБ, которое цитирует РИА Новости, говорится, что уничтоженное наркотическое вещество «являлось вещественным доказательством по уголовным делам, по которым в настоящее время вынесены обвинительные приговоры судов».

Стоимость уничтоженного кокаина в УФСБ оценили более чем в 1 миллиард рублей.

ТАСС опубликовал видео, распространенное спецслужбой, на котором запечатанные картонные коробки сбрасывают в яму и поджигают.

Процедура уничтожения наркотика проходила под контролем межведомственной комиссии, включавшей представителей комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, а также городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, подчеркивается в распространенном спецслужбой заявлении.