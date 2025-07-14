Бывшего совладельца Внешпромбанка заочно приговорили к 14 годам колонии по делу о растрате. В апреле такой же приговор банкиру отменили

Хамовнический суд Москвы заочно приговорил бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова к 14 года колонии общего режима по делу о присвоении и растрате, сообщила пресс-служба судов юрисдикции города.

Беджамова признали виновным в совершении четырех преступлений по части 4 статьи 160 УК (присвоение и растрата). Суд также удовлетворил «гражданский иск представителя потерпевшего» к банкиру. Его подробности не уточняются.

В апреле Мосгорсуд отменил первый заочный приговор Беджамову, который Хамовнический суд вынес в декабре 2024 года. Тогда суд также приговорил банкира к 14 годам колонии общего режима по делу о присвоении 156 миллиардов рублей и удовлетворил гражданские иски ООО «Внешпромбанк» на 143 миллиардов рублей.

По версии следствия, Беджамов и его сестра, бывшая президент Внешпромбанка Лариса Маркус в апреле 2009 года создали преступную группу в целях хищения средств банка. В состав группы, утверждает следствие, вошли другие топ-менеджеры кредитной организации. Следователи считают, что с апреля 2009-го по декабрь 2015-го обвиняемые присвоили 156 миллиардов рублей путем выдачи невозвратных кредитов на подконтрольные счета 86 граждан и 427 организаций, а также путем списания средств с депозитных счетов клиентов банка без их ведома.

После отмены приговора Беджамову дело в отношении банкира отправили на новое рассмотрение с участием другого судьи. Бывший совладелец Внешпромбанка вину не признает. Он уехал из России и был объявлен в международный розыск. В 2016-м Беджамова задержали в Монако, но власти княжества отказались экстрадировать банкира. Вскоре после этого бывший совладелец Внешпромбанка уехал в Великобританию.

Приговоры остальным фигурантам дела вынесли в январе 2024 года. В частности, Маркус назначили 13 лет колонии.

Внешпромбанк — один из крупнейших банков России. Организацию лишили лицензии в январе 2016 года. «Дыру» в капитале Внешпромбанка тогда оценили в 215 миллиардов рублей.

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