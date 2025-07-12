В Чите из-за паводка начали эвакуировать жителей дачных кооперативов

Спасатели проводят эвакуацию жителей из подтопленных районов Читы, сообщает управление МЧС Забайкальского края.

По данным ведомства, 12 июля в районе садоводческого товарищества «Островок» произошел размыв насыпи и река Чита начала подтапливать приусадебные участки.

«Спасатели информируют граждан об эвакуации, а также вывозят людей из подтопленных территорий. На данный момент гребень волны спускается в кооперативы ниже по течению. Под угрозой микрорайон Каштак и СНТ „Строитель“», — говорится в сообщении МЧС.

«Сибирский экспресс» со ссылкой на местные паблики пишет о затоплениях как минимум в четырех дачных кооперативах.

Издание «Чита.Ру» сообщает, что вода подступает к городской черте. Местные жители опасаются повторения ситуации 2018 года, когда произошло одно из самых разрушительных наводнений в истории Читы — тогда были затоплены более 500 домов, а ущерб превысил один миллиард рублей.