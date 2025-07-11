Суд в Москве обратил в доход государства активы «Главпродукта» и его владельца

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы владельца группы компаний «Главпродукт» Леонида Смирнова. Об этом сообщил «Коммерсант».

ТАСС уточняет, что суд также обратил в доход государства 100% долей головных компаний ГК «Главпродукт».

Иск ведомства суд рассмотрел за одно заседание 11 июля. Ответчиками по нему выступали Смирнов, Universal Beverage Company и Universal Company 2000, владеющие ГК «Главпродукт».

По версии Генпрокуратуры, в 2009 году Смирнов перевел активы на американские Universal Beverage Company и Universal Company 2000, а затем, игнорируя указы президента РФ Владимира Путина, стал выводить за границу средства компаний. Согласно подсчетам ведомства, с 2022 по 2024 год «под видом распределения чистой прибыли» в американский банк JP Morgan Chase было переведено 1 миллиард 379 миллионов рублей.

Владимир Путин в октябре 2024 года передал активы Universal Beverage Росимуществу — то есть фактически национализировал «Главпродукт». Генпрокуратура утверждает, что Смирнов «продолжил противоправную деятельность» и «из мести» стал блокировать работу временной администрации, в том числе по поставке продуктов питания в зону «специальной военной операции» в Украине.

Компания «Главпродукт» была основана в 1999 году американским гражданином русского происхождения Леонидом Смирновым. Она производит более 500 наименований, которые включают тушенку, паштеты, шпроты, овощи, сгущенку.

По данным The Insider и «Русской службы Би-би-си», российский агропромышленный холдинг «Дружба народов» фактически установил контроль над «Главпродуктом» после того, как Путин передал активы Universal Beverage Росимуществу. Reuters утверждало, что инициатором национализации «Главпродукта» также был холдинг «Дружба народов».

«Коммерсант» писал, что после того, как активы «Главпродукта» перешли под управление Росимущества, компания столкнулась с падением продаж.

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