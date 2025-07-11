Генпрокуратура РФ потребовала миллиард рублей с организаторов строительства защитных сооружений на границе с Украиной

Генпрокуратура РФ обратилась в суд с требованием взыскать почти миллиард рублей по делу о масштабных хищениях при строительстве фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной, пишет «Коммерсант».

Как указано в иске, с которым ознакомилось издание, в 2022–2024 годах Белгородской области из федерального бюджета было выделено 19,5 миллиарда для строительства защитных сооружений (взводных опорных пунктов, противотанковых пирамид, блиндажей, укреплений для техники, окопов, рвов и других) на границе с Украиной.

Основным распорядителем денежных средств с 2022 года выступало министерство строительства Белгородской области, по решению правительства региона генподрядчиком определено областное государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» (УКС), которое в тот момент возглавлял Алексей Сошников. Работу УКС курировал замгубернатора области — министр имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин.

«Надзорными мероприятиями установлено, что Зайнуллин и Сошников использовали служебное положение в личных целях и интересах третьих лиц для незаконного обогащения за счет бюджетных средств, выделенных на оборону страны», — говорится в иске.

По версии Генпрокуратуры, Зайнуллин и Сошников привлекли новосибирского предпринимателя Сергея Петрякова (через его ООО «Стройинвестрезерв» проводили откаты чиновникам, следует из иска), а также его партнера по бизнесу, учредителя санкт-петербургского ООО «Регион Сибирь» Дмитрия Боровлева.

Всего с «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезервом» было заключено 26 соглашений на 1,2 миллиарда рублей, из которых 924,9 миллиона, говорится в иске, Петряков и Боровлев «получили благодаря злоупотреблению властью» со стороны Зайнуллина и Сошникова.

Еще не менее 32 миллионов рублей из этих средств были проведены через компнаии, принадлежащие доверенным лицам Рустэма Зайнуллина — Константину Зимину и Ивану Новикову, которые также фигурируют в иске.

Иск подан по месту регистрации Сергея Петрякова — в Москве, а не в Белгородской области, где Рустэм Зайнуллин и Алексей Сошников «имеют обширные связи» и, по мнению надзора, могут повлиять на суд, пишет «Коммерсант». Иск, как стало известно изданию, уже принят к рассмотрению Останкинским районным судом Москвы, имущество и счета ответчиков арестованы.

В марте 2025 года Ленинский райсуд Курска удовлетворил аналогичный иск Генпрокуратуры о взыскании более 4 миллиардов рублей с бывших топ-менеджеров областной Корпорации развития и других участников строительства линий обороны на границе с Украиной. Обвиняемыми по делу проходят руководители корпорации, а также бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его первый заместитель Алексей Дедов. В показаниях фигурантов упоминался и другой бывший губернатор Курской области, а потом министр транспорта Роман Старовойт. 7 июля Старовойт был уволен с должности министра, через несколько часов после этого стало известно, что он покончил с собой.

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