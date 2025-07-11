Блогер из Екатеринбурга рассказала о полете в аэропорт Ростова. Он официально не принимает гражданских пассажиров с начала войны

Блогер из Екатеринбурга Мария Шалаева опубликовала в соцсетях пост о полете на самолете в Ростов. Аэропорт этого города закрыт для гражданских рейсов с февраля 2022 года, когда войска РФ начали полномасштабное вторжение в Украину.

В посте, на который обратили внимание журналисты ростовского издания 161.ru, Шалаева объявила, что самолеты в ростовский аэропорт Платов летают, «просто не все и не у всех». Судя по видео, которое опубликовала блогер, полет проходил на военном самолете, пилоты угощали ее трехлетнего сына чипсами. В Ростове, судя по видео, Шалаева побывала в двух ресторанах. «Суперские выходные», — написала блогер о поездке.

Журналисты 161.ru изучили соцсети Шалаевой и обнаружили пост о еще как минимум одном полете в тот же аэропорт Ростова зимой. Тогда она писала, что из-за внезапной поездки была вынуждена даже перенести запись на маникюр из Екатеринбурга в Ростов.

Шалаева писала, что летает с неким спутником, которого она называет «Мистер Икс» и «человек Кремля», утверждая, что он «не военный, не ФСБ и не из Екатеринбурга».

161.ru обратились за комментариями к Шалаевой, но не получили ответа. Связанные с перелетами в Ростов посты блогер удалила.

В феврале 2022 года для гражданских рейсов были закрыт 11 аэропортов юга России, включая аэропорт Платов в Ростове. В мае 2024-го гражданские самолеты начал принимать один из закрытых аэропортов — в Элисте. В июле 2025 года Минтранс анонсировал скорое открытие для гражданских рейсов еще одного аэропорта — в Геленджике.