Арега Щепихина, которого похитили чеченские силовики в центре Москвы, включили в реестр «экстремистов»

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила в реестр «экстремистов и террористов» Арега Щепихина, которого ранее похитили чеченские силовики в центре Москвы. Он упоминается в перечне, опубликованном 9 июля на сайте ведомства, в разделе «Включенные».

В отношении Щепихина расследуется уголовное дело о публичных призывах к экстремизму в интернете (часть 2 статьи 280 УК) и разжигании ненависти с угрозой применения насилия (часть 2 статьи 282 УК).

Предпринимателя из Химок Арега Щепихина вечером 3 июня похитили на площади у Ярославского вокзала в Москве — несколько человек схватили его и затолкали в багажник черного «мерседеса» с мигалкой. Как участников похищения, так и самого Щепихина задержали московские полицейские. 4 июня сообщалось, что предпринимателя отпустили «по отмашке из Кремля», но 6 июня суд отправил его под стражу.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что Щепихин, который записывал видео с оскорблениями чеченского народа, Аллаха и Корана, был «не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов». Похитители предпринимателя были отпущены после допроса, а затем вернулись в Чечню.

О похищении Арега Щепихина

В центре Москвы похитили предпринимателя Арега Щепихина, затолкав его в багажник черного «мерседеса» с мигалкой Он записывал видео с оскорблениями чеченцев. Власти республики заявили, что он был «не похищен, а задержан»

О похищении Арега Щепихина

В центре Москвы похитили предпринимателя Арега Щепихина, затолкав его в багажник черного «мерседеса» с мигалкой Он записывал видео с оскорблениями чеченцев. Власти республики заявили, что он был «не похищен, а задержан»