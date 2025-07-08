Госдума единогласно утвердила Андрея Никитина на пост министра транспорта

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 8 июля одобрили назначение Андрея Никитина на должность нового министра транспорта России.

За его кандидатуру проголосовали 408 парламентариев, воздержавшихся и голосовавших против не было.

После назначения Никитин назвал одним из приоритетных направлений работы Минтранса решение проблем с коллапсами в российских аэропортах, возникающими на фоне атак украинских беспилотников.

Обновлено. Андрей Никитин официально стал министром транспорта РФ. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Андрей Никитин с 2017 по 2025 год занимал пост губернатора Новгородской области. В феврале 2025-го его назначили заместителем министра транспорта РФ.

7 июля президент РФ Владимир Путин своим указом уволил главу Минтранса Романа Старовойта и назначил Андрея Никитина временно исполняющим обязанности министра транспорта. Вслед за этим премьер-министр РФ представил кандидатуру Никитина на утверждение Госдумой.

Вскоре после увольнения Старовойта стало известно, что чиновника нашли мертвым в Подмосковье. Согласно основной версии, он покончил с собой.