В Пулково снова сделают бесплатной единственную в аэропортах РФ платную курилку. Брать по 500 рублей за ее посещение стали неделю назад

В петербургском аэропорту Пулково будет закрыта платная курительная комната, деньги за посещение которой начали брать неделю назад. Об этом пишет «Фонтанка».

В пресс-службе аэропорта заявили, что курилка будет закрыта в ночь на 8 июля «по техническим причинам», в том числе для ремонта. Сроки возобновления работы там назвать затруднились.

Обновлено. Через несколько часов после заявления о закрытии курилки пресс-служба аэропорта сообщила, что ее снова сделают бесплатной. «Технические работы» в курилке пообещали завершить к полуночи.

Брать деньги за посещение курительной комнаты в Пулково начали 1 июля — по 500 рублей с человека за одно посещение. В аэропорту заявляли, что «не имеют обязательств» предоставлять пассажирам бесплатные курилки. В других аэропортах РФ плату за доступ в курительные комнаты не берут.

Из-за атак украинских дронов в российских аэропортах, с 5 по 7 июля были задержаны 1,9 тысячи рейсов, почти 500 были отменены. Пулково был в числе наиболее пострадавших аэропортов, тысячам пассажиров пришлось провести там по много часов в ожидании вылета.

Shot писал, что утром 7 июля пассажиры «бунтовали», требуя предоставить им бесплатный доступ в курилку, из-за чего в аэропорт была вызвана группа быстрого реагирования. В аэропорту объясняли отказ пускать всех желающих бесплатно маленьким размером курилки и потенциальной давкой.