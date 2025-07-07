В Мурманской области задержали организатора марафона, во время которого погибли двое участников

В Мурманской области правоохранительные органы задержали организатора забега «Хибины», во время которого погибли двое участников. Об этом сообщили ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Организатор трейла задержан, сейчас с ним проводятся следственные действия, решается вопрос о его статусе и возможной мере пресечения», — сказал собеседник ТАСС.

Другие подробности агентства не приводят.

В ночь на 6 июня в Мурманской области проходили соревнования «Спортфест Хибины», в рамках которых организаторы проводили три ультрамарафона — на 46, 68 и 108 километров. ТАСС отмечает, что на момент забега в области шел дождь, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха была плюс 5-10 градусов.

В ходе марафона погибли жительница Санкт-Петербурга 1963 года рождения и житель Москвы 1978 года рождения. Причины смерти не сообщались. Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло смерть двух человек (часть 3 статьи 238 УК РФ).

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