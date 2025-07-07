Депутат от КПРФ внесла в Госдуму законопроект об «увековечивании памяти» Ленина. Он запрещает ликвидацию мавзолея

В Госдуму внесли законопроект, который «призван оградить объекты, связанные с памятью основателя Союза ССР В.И. Ленина от любых посягательств». Документ размещен в базе нижней палаты парламента.

Автором законопроекта «Об увековечивании памяти В.И. Ульянова (Ленина)» выступила депутат от КПРФ Анжелика Глазкова.

В документе перечислены объекты, связанные с памятью Ленина. Среди них — населенные пункты, мавзолей в Москве, памятники, бюсты, памятные доски, барельефы, скульптурные группы, наименование улиц и площадей, музеи, космические объекты и так далее.

«Ликвидация и переименование упомянутых <…> объектов не допускается», — говорится в предлагаемой инициативе.

Как отмечает Глазкова, «пример Украины показывает, что ликвидация памятников В.И. Ленину является началом неонацистского переворота и откровенной русофобии».

«Очернение памяти В.И. Ленина используется недружественными государствами и антироссийскими политическими силами для дискредитации Российской Федерации как государства правопреемника и правопродолжателя Союза ССР — государства, основанного В.И. Лениным. Согласно различным опросам более половины граждан России на протяжении многих лет стабильно положительно относятся к В.И. Ленину и результатам его государственной деятельности», — говорится в пояснительной записке.

В январе Глазкова вносила в Госдуму законопроект о создании Фонда социальной справедливости. В него депутат предлагала переводить не менее 15% средств Фонда национального благосостояния, а затем из средств нового фонда на личные счета граждан с общим трудовым стажем не менее 15 лет эти средства будут зачисляться в равных долях. Законопроект раскритиковали в правительстве.

6 июля КПРФ во время съезда, прошедшего в Московской области, приняла резолюцию, в которой объявила ошибочным доклад Никиты Хрущева о культе личности Иосифа Сталина.

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