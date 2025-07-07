Axios: Израиль готовится снова атаковать Иран, если Тегеран попытается возобновить ядерную программу

Израиль готовится к возможному продолжению военных действий против Ирана, если Тегеран попытается возобновить свою ядерную программу, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

По информации издания, в Иерусалиме считают, что президент США Дональд Трамп может дать согласие на такую операцию.

Тема иранской ядерной программы, как ожидается, станет ключевой во время ужина Трампа с премьером Израиля Биньямином Нетаниягу, который состоится вечером 7 июля в Белом доме.

По данным Axios, Нетаниягу рассчитывает достичь согласия с Трампом по поводу условий, при которых Израиль сочтет оправданным нанесение новых ударов.

Израиль 13 июня начал наносить удары по Ирану, их целями были названы ядерные объекты, высокопоставленные чиновники и ученые-ядерщики. Иран ответил обстрелами территории Израиля. 22 июня разовый удар по ядерным объектам Ирана нанесли США, два дня спустя было объявлено о прекращении огня.

По официальным данным, в результате атак Израиля погибли 935 жителей Ирана, при ответных ударах Ирана по Израилю были убиты 28 человек.