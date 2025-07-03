В иркутской городской больнице пациент с ножом напал на медработников. Две сотрудницы госпитализированы в тяжелом состоянии

В городской клинической больнице № 8 Иркутска пациент с ножом и газовым баллончиком напал на медицинских работников, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Заместитель главного врача и секретарь больницы были госпитализированы в тяжелом состоянии. Нападавшего задержали полицейские.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК). В СК уточнили, что пострадавшие — две женщины.

МВД опубликовало видео с задержанным нападавшим. Мужчина лежит на полу, его лицо на видео скрыто. «Хотел убить врача. Меня лишили права на жизнь по Конституции, по Конвенции ООН о правах инвалидов», — заявил он.

Телеграм-канал «База» пишет, что задержанного зовут Алексей, ему 59 лет. По данным Babr Mash, нападавший неоднократно приходил с жалобами в больницу. «База» пишет со слов медработников, что он около года угрожал врачам и состоял на учете в психиатрическом диспансере. Утверждается, что однажды он уже пытался напасть на медработников, но тогда на место вызвали группу захвата, а его отправили на принудительное лечение.