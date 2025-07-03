ФСБ объявила, что задержала в Петербурге россиянку, когда она закладывала взрывное устройство под машину сотрудника оборонного предприятия

В Петербурге задержали россиянку 2002 года рождения в момент закладки самодельного взрывного устройства под автомобиль сотрудника одного из оборонных предприятий, заявили в Центре общественных связей ФСБ.

По версии ФСБ, в июне 2024 года задержанная установила в мессенджерах контакт с представителем иностранной спецслужбы и согласилась на «участие в диверсионно-террористической деятельности», чтобы ей помогли выехать из России и получить гражданство одной из стран Евросоюза.

После этого она, «выполняя задания куратора», как пишет ФСБ, наносила «проукраинские надписи» в общественных местах московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. В апреле 2025 года задержанная выехала в Петербург и начала вести наблюдение за сотрудником оборонного предприятия.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело о покушении на теракт (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 205 УК) и незаконном хранении взрывчатки (часть 3 статьи 222.1 УК). Также в ее действиях ищут признаки преступления по статье о государственной измене (275 УК), сообщили в ФСБ.