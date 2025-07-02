Проповедника Эдуарда Чарова обвинили в «дискредитации» армии из-за репоста обращения Пригожина перед мятежом

Уральского проповедника Эдуарда Чарова обвинили в «дискредитации» армии (статья 280.3 УК) за репост видео с обращением основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, выяснила «Медиазона».

Как сообщает издание, 3 сентября 2023 года Чаров репостнул на свою страницу во «Вконтакте» сокращенную версию видеообращения Пригожина, которое тот записал накануне мятежа наемников в июне 2023-го. Ранее сообщалось, что дело завели из-за репоста картинки о патриотизме.

В ролике основатель ЧВК обвинил Минобороны РФ во лжи. Среди прочего он заявил, что война в Украине была нужна лишь для того, «чтобы кучка тварей попиарилась», а на тот момент министр обороны Сергей Шойгу «получил маршала». Сейчас этот пост удален, но видео приобщено к материалам дела Чарова.

Обвинение, отмечает «Медиазона», не называет Пригожина по имени или фамилии, а сам ролик характеризует как «монолог мужчины, ведущийся на русском языке, в котором содержится совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей исполнения государственными органами РФ своих полномочий, то есть его дискредитации».

«Таким образом, это первое известное нам уголовное дело, возбужденное за публикацию в соцсетях обращения главы ЧВК Вагнера перед мятежом», — пишет издание.

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Эдуард Чаров не относит себя ни к какой конфессии, называя просто христианином. Он известен тем, что основал приют для бездомных в свердловском поселке Савиново. После объявления в России мобилизации он позвал в этот приют всех, кто не хочет ехать на войну.

Чарова ранее несколько раз штрафовали за антивоенные публикации. В феврале его обвинили по статье об оправдании терроризма (статья 205.2 УК) из-за комментария под новостью о попытке поджога военкомата. По этому уголовному делу проповедник находится под запретом определенных действий. Чарова включили в перечень экстремистов и террористов.

История Эдуарда Чарова

«Он радуется, наверное, что за правду пострадал» Проповедника Эдуарда Чарова, который организовал приют для бездомных, обвинили в «оправдании терроризма» за комментарий в соцсети. Его историю рассказывает жена

История Эдуарда Чарова

«Он радуется, наверное, что за правду пострадал» Проповедника Эдуарда Чарова, который организовал приют для бездомных, обвинили в «оправдании терроризма» за комментарий в соцсети. Его историю рассказывает жена