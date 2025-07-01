Роман Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо». Месяц назад его уволили с поста главного тренера СКА

Хоккейный функционер и сын близкого друга президента РФ Роман Ротенберг стал членом совета директоров московского «Динамо», сообщается на сайте клуба.

В новом клубе Ротенберг будет отвечать за развитие детско-юношеского и молодежного хоккея.

Ротенберг 2 июня был уволен с поста главного тренера питерского СКА, который он занимал с января 2022 года. Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты команды, президентом которой является бизнесмен Геннадий Тимченко, который, как и отец Ротенберга, близко дружит с Владимиром Путиным.

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