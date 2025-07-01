На основателя проекта «Идите лесом» Григория Свердлина завели дело о «фейках» про армию
В Мещанский суд Москвы поступили материалы уголовного дела в отношении основателя проекта «Идите лесом» и бывшего директора «Ночлежки» Григория Свердлина, обратили внимание РБК и «Медиазона».
Дело расследуется по обвинению в распространении «фейков» об армии РФ (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет). Его подробности не приводятся.
Ранее в июне Мещанский суд заочно арестовал Свердлина.
До начала российского вторжения в Украину Григорий Свердлин был директором фонда помощи бездомным «Ночлежка». В марте 2022 года он покинул фонд и уехал из России.
Проект «Идите Лесом» появился вскоре после начала мобилизации осенью 2022 года. В нем работают волонтеры, включая юристов и психологов, которые, среди прочего, помогают россиянам, скрывающимся от призыва или мобилизации, с проживанием не по месту регистрации, нелегальным выездом за границу, побегом из учебных частей и сдачей в плен на поле боя.
В ноябре 2023 года Минюст РФ включил Свердлина в реестр «иноагентов», объяснив свое решение тем, что он «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа РФ», «негативно высказывался об СВО», «распространял недостоверную информацию о решениях российских органов власти», «принимал участие в создании материалов иностранных агентов», а также «контактировал с иностранными структурами и лицами». Еще через неделю МВД объявило Свердлина в розыск.