В КГБ Беларуси заявили о срыве деятельности зарубежной группы, готовившей «ударные дроны» для атак на стратегические объекты

В Комитете госбезопасности Беларуси заявили о проведении «многоходовой спецоперации» под названием «Гарпун», в ходе которой спецслужбам «удалось вытащить из-за рубежа» организатора группы, готовившей ударные дроны для ударов по белорусским стратегическим объектам. Об этом рассказали в анонсе документального фильма на государственном телеканале ОНТ.

Ведущий в анонсе ОНТ вспоминает события 2020 года в Беларуси, когда в стране проходили протесты, и говорит, что «деструктивные силы не угомонились и вынашивают планы по силовой атаке на Беларусь». «КГБ провел многоходовую спецоперацию под названием „Гарпун“. В итоге удалось вытащить из-за рубежа организатора группы, которая готовила ударные дроны, чтобы буквально взорвать белорусские стратегические объекты», — говорит ведущий.

По его словам, операция продолжалась 732 дня. «И все получилось, несмотря на огромный риск», — добавил он. Другие подробности, как сообщил ведущий, станут известны из фильма, который выйдет вечером 30 июня. Вслед за этим телеканал показал короткий фрагмент, в котором говорится, что «апогеем операции внешней разведки КГБ» стала доставка в Беларусь Павла Белютина.

Больше никаких деталей об операции КГБ не сообщается.

Павел Белютин — активист партии «Народная Грамада». В 2022 году его приговорили к «домашней химии» (так в Беларуси называют ограничение свободы без направления в исправительное учреждение) по статье об оскорблении представителя власти. Белютин жил за границей, но в конце апреля 2025 года, как сообщала «Наша Ніва», стало известно, что он пропал: он находился в Польше и перестал выходить на связь.

5 мая в эфире белорусского ТВ рассказали, что сотрудники КГБ доставили в Беларусь из-за рубежа двух человек, планировавших силовое свержение власти, в том числе атаку дронов на Белорусскую АЭС. В их числе был Павел Белютин. Обстоятельства его задержания неизвестны. Вторым задержанным, как заявили в сюжете, был активист Василий Гречихо.

«Медиазона Беларусь» отмечает, что Белютин был среди кандидатов в оппозиционный Координационный совет Беларуси, но после того, как его фамилия появилась в слитой «Киберпартизанами» базе доносов КГБ, Белютина убрали из списков кандидатов. Оказалось, что в январе 2017 года он написал сообщение в КГБ, где доносил на предпринимателя Николая Автуховича, осужденного по обвинению в госизмене.