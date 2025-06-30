В Айдахо стрелок устроил засаду на спасателей: поджег лес и несколько часов вел огонь по прибывшим пожарным, убив двоих человек

На севере штата Айдахо в США 29 июня вооруженный винтовкой мужчина устроил лесной пожар, а затем начал стрелять в прибывших спасателей. Двое погибли, еще один был ранен.

Лесной пожар начался на восточном склоне горы Кэнфилд. Приехавшие на место по вызову спасатели попали, как пишет Associated Press, под «шквальный огонь», стрельба продолжалась несколько часов. Троих спасателей, получивших ранения, доставили в больницу. Двое из них умерли, один был прооперирован. По словам шерифа округа Кутенай Боба Норриса, раненый «борется за свою жизнь», но его состояние стабильно.

Власти считают, что стрелок действовал в одиночку. Позже его тело с огнестрельным оружием поблизости было найдено рядом с местом стрельбы на горе. Его имя, причина его смерти и другие данные не называются.

«Мы действительно считаем, что подозреваемый устроил пожар, и мы уверены, что это была засада и умышленное действие. У этих пожарных не было ни единого шанса», — сказал шериф Норрис.