ФИФА сняла с «Локомотива» запрет на трансферы. Его ввели из-за отказа московского клуба заплатить «Мариуполю» за подготовку украинского футболиста

ФИФА сняла с московского «Локомотива» запрет на трансферы и регистрацию новых игроков. Об этом сообщил сам клуб в соцсетях.

Запрет был введен 19 июня, его причиной стало нежелание московского клуба выплачивать 50 тысяч евро «Мариуполю» украинского футболиста Марка Момпасси. Предполагалось, что «Локомотив» не сможет регистрировать новых игроков в течение трех трансферных окон — то есть до лета 2026 года.

26 июня «Локомотив» перечислил «Мариуполю» 65 тысяч евро, после чего ФИФА заявила, что в ближайшее время запрет будет снят.

«Локомотив» объяснял нежелание платить «Мариуполю» тем, что город находится под контролем РФ, а сам футбольный клуб «окончательно уничтожен и не существует как субъект футбола».

«Мариуполь» после начала российского вторжения снялся с чемпионата Украины и сейчас не выступает, однако о расформировании его руководство не объявляло.

Момпасси заключил пятилетний контракт с «Локомотивом» в 2022 году. С 2023 года он на правах аренды играет за бельгийский «Кортрейк».