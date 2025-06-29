Военный суд заочно приговорил к 18 и 24 годам двух женщин по обвинению в убийстве офицера ВС РФ. Украинская разведка считает его причастным к удару по селу Гроза

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил украинку Марию Савосту и россиянку Елену Попову к 18 и 24 годам лишения свободы соответственно по обвинению в убийстве российского офицера Константина Нагайко, погибшего в результате взрыва, сообщает ТАСС.

В материалах дела, как пишет ТАСС, говорится, что Нагайко был убит в городе Шуя Ивановской области 30 декабря 2024 года. Следствие утверждает, что Савоста отправила ему посылку с косметическим набором и другими предметами в качестве новогоднего подарка. В посылке находилось самодельное взрывное устройство, а передала ее Попова — через третьих лиц, которые оставили посылку на столе офицера. Когда Нагайко открыл ее, произошел взрыв.

Обеих женщин признали виновными в теракте (статья 205 УК), а Попову дополнительно в незаконном обороте взрывчатых веществ (статья 222.1 УК). Также суд удовлетворил гражданский иск воинской части, где был убит Нагайко, и взыскал с осужденных почти 70 тысяч рублей. Обеих объявили в международный розыск. Когда был вынесен приговор — не уточняется.

В начале февраля 2025 года Главное управление разведки Украины (ГУР) сообщило, что в российской больнице умер командир батареи дивизиона 112-й ракетной бригады, капитан Константин Нагайко, причастный к удару по селу Гроза Харьковской области 5 октября 2023 года, в результате которого погибли 59 мирных жителей. В момент удара в Грозе проходили поминки по украинскому военному Андрею Козырю. В начале января, как утверждало ГУР, Нагайко получил «множественные ранения» в результате взрыва в городе Шуя Ивановской области, где он проходил военную службу. Капитана госпитализировали в критическом состоянии.