Глава МИД Венгрии заявил, что США сняли санкции, связанные со строительством АЭС «Пакш», в котором участвует «Росатом»

США сняли санкции, связанные с расширением венгерской атомной электростанции «Пакш», заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, которого цитирует новостной портал Komárom-Esztergom.

Санкции были введены предыдущей администрацией Джо Байдена. По словам Сийярто, они были направлены на «подрыв долгосрочной безопасности поставок энергии в Венгрию путем введения ограничений на строительство АЭС „Пакш“, что сделало его продолжение практически невозможным».

Глава МИД Венгрии выразил благодарность администрации Дональда Трампа. Он добавил, что производство оборудования для АЭС продолжается в России и Франции, и теперь «строительство может получить новый импульс».

В декабре 2014 года Россия и Венгрия подписали документы на постройку пятого и шестого блоков запущенной еще в 1980-е годы АЭС «Пакш» в рамках проекта «Пакш-2». В строительстве второй очереди АЭС участвует «Росатом», а расчеты между Россией и Венгрией проводились через Газпромбанк, который попал под санкции в ноябре 2024 года. Ранее Венгрия добилась от Евросоюза полного вывода проекта «Пакш-2» из-под европейских санкций, вводимых против России.

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