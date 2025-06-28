Bild: Германия поднимала истребители на перехват российского Ил-20М над Балтийским морем

Истребители ВВС Германии поднимали в воздух из-за появления российского самолета Ил-20М над Балтийским морем. Как стало известно Bild, радары утром 27 июня засекли российский самолет, который вылетел из Калининграда и двигался в международном воздушном пространстве с выключенными транспондерами, а также не выходил на связь.

С авиабазы Лаге были подняты два истребителя Eurofighter. Они установили визуальный контакт с российским самолетом в 100 километрах от побережья Германии. Источники Bild утверждают, что Ил-20М, несмотря на немецкие истребители, продолжил двигаться на запад. Однако в 40 километрах от острова Узедом самолет изменил курс и отправился на север.

Воздушное пространство Германии, как подчеркивается, Ил-20М не нарушал.

Как отмечает Bild, с начала 2025 года истребители НАТО уже девять раз поднимали на перехват российских самолетов. Минобороны РФ настаивает, что все полеты проходят в соответствии с международным законодательством.