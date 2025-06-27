В Белгородской области с 1 августа отменят компенсацию аренды жителям тех приграничных районов, где оперативная обстановка «значительно улучшилась»

Оперативный штаб Белгородской области с 1 августа отменит частичные компенсации аренды жилья на тех территориях, где оперативная обстановка «значительно улучшилась», объявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Оперативная обстановка в приграничье имеет разную динамику: где-то она резко отрицательная, а где-то есть тенденция к улучшению. На оперативном штабе рассмотрели вопрос по населенным пунктам даже в разрезе отдельных улиц по муниципальным образованиям, исходя из текущей оперативной обстановки», — сказал Гладков.

По его словам, «на отдельных территориях» обстановка «существенно изменилась в лучшую сторону». В связи с этим там, где оперативная обстановка «значительно улучшилась», будет прекращена выплата частичных компенсаций аренды жилья, заявил Гладков. Информацию о том, каких территорий коснется это решение, оперштаб будет доводить до каждого жителя, с которым заключен договор на компенсацию аренды жилья, добавил губернатор.

Кроме того, в тех населенных пунктах, куда вернулись жители и где обстановка улучшилась, снова будут начислять плату за жилищно-коммунальные услуги. Гладков заверил, что это не коснется «разрушенного и поврежденного жилья, в котором проживать невозможно».