Американский композитор аргентинского происхождения Лало Шифрин умер в возрасте 93 лет, пишет The Hollywood Reporter.

Его сын сообщил, что Шифрин скончался 26 июня в больнице в Лос-Анджелесе от осложнений, вызванных пневмонией.

Damian Dovarganes / AP / Scanpix / LETA

Лало Шифрин известен как кинокомпозитор и джазовый музыкант. В 1950-е — 1960-е годы он сотрудничал с Диззи Гиллеспи и Дюком Эллингтоном. На счету Шифрина десятки работ в кино и на телевидении. Среди них один из самых узнаваемых саундтреков в истории кинематографа — музыкальная тема к сериалу «Миссия невыполнима». Как признавался композитор, он сочинил эту мелодию всего за три минуты, даже не видя кадров из сериала. Кроме того, Шифрин написал музыку к таким картинам, как «Хладнокровный Люк», «Буллит», «Выход дракона», «Четыре мушкетера», «Орел приземлился» и трилогии «Час пик».

За свою карьеру Лало Шифрин выиграл четыре премии «Грэмми» и шесть раз номинировался на «Оскар». В 2018 году ему вручили почетную премию Американской академии за выдающийся вклад в кино. У композитора есть именная звезда на Аллее славы в Голливуде, а мелодия «Миссия невыполнима» включена в Зал славы «Грэмми».

Theme from Mission Impossible played by Lalo Schifrin (1995) martyprod2