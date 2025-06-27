Российские войска нанесли ракетный удар по городу Самар в Днепропетровской области. Есть погибшие и раненые

Российские войска днем 27 июня нанесли ракетный удар городу Самар в Днепропетровской области, сообщил глава военной администрации Сергей Лысак.

По последним данным, четыре человека погибли, еще 17 пострадали.

Большинство раненых госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Состояние остальных пострадавших средней тяжести.

Утром 24 июня российские войска нанесли удар по городу Днепр. Повреждения получили жилые дома, школы, детские сады и медицинские учреждения. По данным на утром 27 июня, в результате удара погиб 21 человек.

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