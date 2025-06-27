Росавиация отменила запрет на полеты в Иран. «Аэрофлот» запланировал рейс в Тегеран на 4 июля

Росавиация отменила запрет на полеты российских авиакомпаний в Иран, сообщается в телеграм-канале агентства.

Запрет на полеты в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании отменен «в рамках постоянного анализа деятельности гражданской авиации на Ближнем Востоке», говорится в сообщении. В Росавиации добавили, что агентство продолжает мониторинг и в случае изменения ситуации оперативно доведет информацию до авиакомпаний.

Россия и Иран уже возобновили сообщение, отмечает РБК. Первый рейс из Мешхеда, выполняемый иранской авиакомпанией Mahan Air, приземлился в Шереметьево в 10:22 мск, а в 12:00 вылетел обратный рейс в Мешхед.

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу билетов на рейс из Москвы в Тегеран — первый рейс, как следует из информации на сайте перевозчика, состоится 4 июля, в пятницу.

13 июня Росавиация запретила российским авиакомпаниям полеты в аэропорты Израиля и Ирана, а также в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана в связи с обострением на Ближнем Востоке. 23 июня, после того, как американские бомбардировщики нанесли удар по иранским ядерным объектам, были также запрещены полеты в воздушном пространстве Катара. С 25 июня полеты в Израиль были разрешены — за исключением ночного времени. Тогда же запрет на использование воздушного пространства Катара был отменен.