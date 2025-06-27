«Чита.ру»: в Забайкалье работников музеев, театров и библиотек обязали вербовать людей на войну

Министерство культуры Забайкальского края обязало музеи, театры, библиотеки и другие учреждения «содействовать» военкоматам в поиске добровольцев для отправки на войну в Украине. Об этом сообщает «Чита.ру» со ссылкой на сотрудников учреждений.

По словам собеседников издания, убеждать людей подписать контракт с Минобороны должны чаще всего сотрудники из административного персонала — кадровики, методисты и так далее.

«Работники культуры должны обзванивать, отлавливать, искать любым способом тех, кто пойдет на , и убеждать в этом потенциальных кандидатов. Ежедневно нужно скидывать отчеты о проделанной работе. То есть в учреждениях должны быть назначены люди, проделывающие такую работу без всяких доплат. Работу за военкомат нужно делать бесплатно, и не важно, желаете ли вы этого, ведь за невыполнение планов обещают наказывать. Такая задача поставлена перед всеми учреждениями культуры», — рассказал один из собеседников издания.

Источник «Чита.ру» в органах власти заявил, что такое указание спущено не только Минкультуры, но и в другие министерства региона.

В распоряжении издания также есть план, утвержденный министром культуры региона Аленой Ячменевой, по отбору кандидатов для поступления на военную службу по контракту. В нем прописаны различные мероприятия по вербовке, среди которых — постоянная агитационная работа в самом учреждении и в общественных местах, распространение печатной агитации, еженедельное обновление агитационных материалов на сайте учреждения, в соцсетях и мессенджерах.

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