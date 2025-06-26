Федеральная коллегия присяжных в Бостоне предъявила новые обвинения россиянке Ксении Петровой, задержанной по подозрению в контрабанде эмбрионов лягушек. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Помимо обвинения в контрабанде, Петровой предъявлены обвинения в даче ложных показаний и сокрытии фактов от следствия.

Следствие утверждает, что после того, как в аэропорту Бостона в сумке Петровой обнаружили эмбрионы лягушек, подлежащие декларации при ввозе в США, ученая сначала отрицала, что везет биологические материалы, но затем призналась в этом, добавив, что не была уверена в том, что их нужно декларировать.

Кроме того, из переписки в телефоне россиянки следует, что она обсуждала этот вопрос с коллегой, который сообщил ей, что в данном случае нужна декларация.

По обвинению в сокрытии фактов и даче ложных показаний Петровой грозит до пяти лет лишения свободы.

Ксению Петрову, работающую в Гарвардской медицинской школе, задержали 16 февраля 2025 года, когда она возвращалась в США из Франции. При задержании она сообщила сотрудникам погранично-таможенной службы, что подвергнется опасности, если ее депортируют в Россию, поскольку она выражала свою антивоенную позицию и несогласие с политикой Кремля. Петрова везла образцы по просьбе своего научного руководителя в Гарвардской медицинской школе из лаборатории, связанной с организацией.

14 мая Петровой предъявили обвинение в контрабанде, которое предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет с надзором в течение пяти лет и штрафом до 250 тысяч долларов США.

В июне ученую отпустили под залог после четырех месяцев заключения.