63-летний корреспондент китайской телекомпании Phoenix Лу Юйгуан получил ранения в результате атаки украинского беспилотника в приграничном поселке Коренево, рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

«У мужчины открытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана теменной области. В ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу», — сообщил глава региона. По его словам, Лу Юйгуан самостоятельно приехал в приграничье.

Лу Юйгуан готовил в Курской области «материал на гражданскую тему», сообщил источник ТАСС. Собеседник РИА Новостией утверждает, что сотрудник китайской телекомпании готовил «репортаж о мирных жителях в Курской области», которые подвергаются атакам украинских беспилотников.

Издание The Insider отмечает, что Лу Юйгуан регулярно появляется в сюжетах пропагандистских медиа «как честный военный корреспондент из Китая». «Сам Юйгуан восхищается российскими солдатами и оправдывает Путина», — утверждает издание.