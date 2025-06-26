Генпрокуратура подала иск о национализации нефтеперерабатывающего завода, которым руководил задержанный госсекретарь Дагестана

Заместитель генерального прокурора РФ подал гражданский иск в Советский районный суд Махачкалы к государственному секретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и его родственникам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку суда.

Помимо Магомедова, в качестве ответчиков указаны его сын Магомед Магомедов, а также Маржанат Исмаилова, Хаписат Алпанаева, Галимат Исмаилова и Савдат Магомедова. Как отмечает «Интерфакс», у последних троих ответчиков совпадает отчество — Магомедсултановна. Также в качестве ответчика выступают ООО «Транс Тек» и ООО «МСБ Холдинг».

Подробности иска не уточняются.

Глава объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева сообщила ТАСС, что предмет иска — «обращение в доход государства нефтеперерабатывающего завода и иных объектов недвижимого имущества». Речь идет об ОАО «Дагнефтепродукт», включающем в себя комплекс, состоящий из земельных участков, зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иной инфраструктуры. Магомедов возглавлял завод с 1991 по 2010 год.

Утром 25 июня правоохранительные органы пришли с обыском Магомед-Султану Магомедову, а также еще по 50 адресам, связанным с чиновником и его родственниками. Обыски также проводились на объектах, которые имеют отношение к компании «Дагнефтепродукт». Она входит в «МСБ-Холдинг», которым руководит сын госсекретаря Дагестана Магомед Магомедов. Вскоре СМИ сообщили, что Магомед-Султан Магомедов задержан. По информации РИА Новости, его задержали по уголовному делу о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт».

Магомед-Султан Магомедов занимает пост госсекретаря Дагестана с 2021 года. Ранее он был депутатом и председателем народного собрания республики. Кроме того, в 1991 году Магомедов основал футбольный клуб «Анжи».