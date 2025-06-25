Сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина заочно приговорили к пяти годам колонии по делу о донате ФБК

Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил сооснователя «Диссернета» Андрея Заякина к пяти годам колонии заочно по делу о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 283.3 УК РФ) из-за доната Фонду борьбы с коррупцией. Об этом сообщила «Медиазона».

Заякина обвинили в переводе тысячи рублей на счет ФБК 5 августа 2021 года. Вину он не признал.

Дело против Заякина возбудили в августе 2022 года, тогда же его задержали. Ему назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Вскоре Заякин уехал из России, его объявили в розыск.

В июне 2021 года Московский городской суд объявил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального «экстремистской организацией». После этого любое участие в финансировании фонда считается преступлением. На следующий день после вступления решения в силу ФБК перезапустил краудфандинговую кампанию — и начал принимать пожертвования через платежную систему Stripe. Этот способ в фонде называли максимально безопасным для жителей России. Однако позже выяснилось, что при переводе с российских карт банки сохраняют и передают следствию достаточно информации для обнаружения платежей в пользу ФБК. «Медиазона» напоминает, что обвиняемых и осужденных по делам о донатах фонду уже десятки.

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