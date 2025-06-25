С отдыхающих на пляжах Анапы стали брать расписки о запрете купания

В гостиницах и санаториях Анапы и Темрюкского района у туристов стали брать расписки о том, что они ознакомлены с запретом на купание. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Документ, в котором дается информация о том, что пляжи закрыты и что купание может нести риски для здоровья, отдыхающим предлагают подписать при заселении.

В сообщении оперштаба не уточняется, что происходит с теми, кто отказывается подписать документ. Источник РБК, знакомый с ситуацией, отметил, что такое предписание «постепенно вводят в таком принудительно-ознакомительном порядке» из-за опасений отельеров в связи с большим потоком туристов.

В декабре 2024 года два танкера, перевозивщие 9,2 тысячи тонн мазута, потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма, в море вылилось примерно четыре тысячи тонн, что привело к загразнению побережий Краснодарского края и Крыма. Берега Анапы и Темрюкского района пострадали сильнее всего.

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