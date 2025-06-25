Минобороны России сообщило о перехвате 18 украинских дронов. В Таганроге разрушена стена стадиона

Ростовскую область атаковали украинские беспилотники, в Таганроге повреждено здание спортивного стадиона, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

В Таганроге, как написал Слюсарь, повреждения получил стадион «Форте Арена», у которого загорелась кровля и разрушилась стена. Позже губернатор уточнил, что речь идет о здании спорткомплекса «Авангард», однако написал, что он находится по адресу: улица Спортивная, 2а — это адрес «Форте Арены». Кроме этого, повреждено остекление окон в лицее № 28 и двух многоквартирных домах, а также произошел обрыв линии электропередачи, добавил Слюсарь.

Беспилотники, по его словам, также были сбиты в Азове, Родионово-Несветайском, Мясниковском и Неклиновском районах Ростовской области. В Азове обломками посечена кровля зернового склада в порту, также повреждения получили крыша и окна здания промпредприятия. Пострадавших в Ростовской области в результате атаки дронов нет, заявил Слюсарь.

По данным Минобороны России, в течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 18 украинских беспилотников: семь — над Ростовской областью, четыре — над Крымом, по два — над Краснодарским краем, Курской областью и в Черном море и один — над Брянской областью. О разрушениях не сообщается.