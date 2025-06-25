Axios: Израиль оценил ущерб от американских ударов по ядерным объектам Ирана как ​«весьма значительный»

Спецслужбы Израиля предварительно оценивают ущерб, причиненный ядерным объектам Ирана в результате американских ударов, как «весьма значительный», пишет Axios со ссылкой на израильские источники.

​«Мы не думаем, что операция пошла не так, и у нас нет никаких признаков, что противобункерные бомбы не сработали. Никто не разочарован», — сказал один из собеседников журналистов.

При этом источники издания подчеркивают, что пока спецслужбы не пришли к окончательным выводам о причиненном ущербе иранским ядерным разработкам.

В связи с этим, отметил один из собеседников, вызывают удивление сообщения СМИ, в которых со ссылкой на предварительные оценки американской разведки говорилось, что удары США отбросили иранскую ядерную программу лишь на несколько месяцев назад. Такие выводы, считает один из источников, делать преждевременно.

СNN и The New York Times 24 июня опубликовали предварительные выводы американской разведки, согласно которым удары США уничтожили лишь незначительную часть ядерного материала Ирана, а большую часть запасов обогащенного урана Тегерану удалось переместить и спрятать. Кроме того, объекты, по которым ударили США, не были повреждены так сильно, как на то надеялись в администрации Трампа, говорилось в отчете. Президент США раскритиковал эти СМИ и назвал публикации «фейковыми новостями».

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