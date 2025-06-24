Путин посмертно наградил орденом Мужества машиниста поезда Павла Мишина, погибшего при подрыве моста в Брянской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества машиниста поезда Павла Мишина, погибшего при подрыве моста в Брянской области.

Мишина наградили «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга», говорится в указе.

Вдова машиниста Екатерина Мишина рассказывала, что ее муж успел вовремя затормозить состав перед обрушением моста на железнодорожные пути. В РЖД вдове сообщили, что быстрая реакция Мишина спасла жизни десятков пассажиров.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Погибли семь человек, более ста получили ранения. Причиной обрушения моста, заявил глава региона Александр Богомаз, стал подрыв.

Похожие инциденты произошли в Курской и Белгородской области. Власти РФ квалифицируют все взрывы как теракты. Следственный комитет возбудил дела по соответствующей статье уголовного кодекса. Глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что подрывы были организованы спецслужбами Украины. В Киеве обвинения не комментировали.

Что известно о погибших в Брянской области

Машинист Павел Мишин спас десятки человек во время обрушения моста в Брянской области. Пассажирка Виолетта Горыня каждый день боролась за жизни детей Что известно о погибших в катастрофе

Что известно о погибших в Брянской области

Машинист Павел Мишин спас десятки человек во время обрушения моста в Брянской области. Пассажирка Виолетта Горыня каждый день боролась за жизни детей Что известно о погибших в катастрофе