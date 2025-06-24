NBC News: власти Израиля удивились резкой критике Трампа после сообщений о нарушении перемирия с Ираном

Руководство Израиля было в замешательстве и смущении из-за резкой критики президента США Дональда Трампа, которую он высказал как израильской, так и иранской сторонам на фоне сообщений о нарушении режима прекращения между странами, сообщает NBC News со ссылкой на источник.

«Израиль был очень удивлен, когда Трамп сделал это настолько публично (…) Израиль только что закончил войну на хорошей ноте и затем такая небольшая загвоздка», — заявил собеседник телеканала.

По его словам, Трамп также лично связался с израильской стороной с целью предотвратить удар по Ирану. Ранее об этом говорил сам президент США.

Несмотря на взаимные обвинения сторон в нарушении перемирия, власти Израиля считают, что режим прекращения огня будет сохраняться, пишет NBC News.

В ночь на 24 июня Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня. Из одного из постов президента США следовало, что первым перемирие начнет соблюдать Иран, а через 12 часов к соглашению о прекращении огня присоединится Израиль. Утром Трамп сообщил, что режим прекращения огня начал действовать.

Вскоре Израиль заявил о запуске иранских ракет по своей территории. В Иране удар по Израилю отрицали. В ответ на запуск ракет израильский министр обороны Исраэль Кац отдал приказ о силовом ответе на атаку — ударе по целям в Тегеране.

Трамп, в свою очередь, в соцсети Truth призвал Израиль «не сбрасывать бомбы», иначе это будет «серьезным нарушением» соглашения о прекращении огня. Примерно через 40 минут он опубликовал еще один пост, в котором говорилось, что Израиль не собирается атаковать Иран, а все самолеты развернутся и отправятся на базу. «У нас есть две страны, которые воюют так упорно и так долго, что сами не понимают, какого хрена они делают», — сказал Трамп журналистам.