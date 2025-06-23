Обвиняемого в подготовке покушения на главу аннексированного Крыма приговорили к 13 годам заключения

Южный окружной военный суд приговорил 51-летнего уроженца Запорожья Владимира Боднаря к 13 годам лишения свободы по делу о приготовлении к теракту (часть 1 статьи 30, часть 3 статьи 205 УК) и незаконном обороте взрывчатки (часть 4 статьи 222.1 УК), сообщила «Медиазоне» пресс-служба суда.

Суд также назначил Боднарю штраф в 500 тысяч рублей. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

По версии обвинения, в мае 2023 года Боднарь вместе с сообщниками — «противники » — переправили на территорию Крыма взрывное устройство «для оборудования тайника» в гаражном боксе. Позже они, как утверждается, собирались совершить покушение на главу аннексированного РФ региона Сергея Аксенова.

В январе 2024-го Боднарь приехал из Симферополя в херсонский Геническ, чтобы забрать три свертка с семью мобильными телефонами, а также детонатор, заявило обвинение.

Владимира Боднаря, как и других обвиняемых по делу Оксану Шевченко и Владимира Ананьева, задержали в феврале 2024 года. Их внесли в реестр «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга.

В мае 2025-го суд приговорил Шевченко к десяти годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.