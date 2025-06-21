Бывшего директора франшизы «Крошка Картошка» арестовали по делу продаже фальшивого пропуска на Петербургский экономический форум

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Андрея Королева по делу о продаже фальшивого пропуска на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Его подозревают в мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ), сообщает пресс-служба петербургских судов.

«Фонтанка» пишет, что Андрей Королев — бывший директор франшизы «Крошка Картошка».

По версии следствия, Королев действовал в сговоре с представителем СМИ «Агентство деловых коммуникаций». Покупателем пропуска стала гражданка С. — по данным «Фонтанки», председатель одной из московских коллегии адвокатов.

Королев вместе с сообщником изготовили подложное письмо в адрес организаторов ПМЭФ, из которого следовало, что С. — фотограф «Агентства деловых коммуникаций». На этом основании ей оформили аккредитацию на форум. За это Королев, как утверждается, получил один миллион рублей. После прохода С. на форум аккредитацию изъяли и аннулировали.

В сообщении суда говорится, что Королева задержали 19 июня, мера пресечения была назначена 20 июня.