В ЕС рекомендовали принять Болгарию в зону евро с 2026 года

Еврогруппа, в которую входят министры экономики и финансов стран еврозоны рекомендовала одобрить переход Болгарии на единую европейскую валюту, пишет Deutsche Welle. О принятом Еврогруппой решении 19 июня объявил ее глава Паскаль Донохью.

Предполагается, что Совет ЕС по экономике и финансам на заседании 20 июня примет официальную рекомендацию о присоединении Болгарии к зоне евро, а Европейский совет до конца июня.

Рекомендация Еврокомиссии предусматривает, что Болгария, национальной валютой которой является лев, введет евро с 1 января 2026 года.

Последней на настоящий момент страной, перешедшей в зону евро, стала в январе 2023 года Хорватия.

Болгария пока является одной из семи стран-членов ЕС, которые продолжают использовать национальную, а не единую европейскую валюту. Другие такие страны — это Венгрия, Дания, Польша, Румыния, Чехия и Швеция.

Болгария полностью вошла в шенгенскую зону 1 января 2025 года (частично правила шенгена начали действовать в этой стране с 31 марта 2024 года). Членом ЕС эта страна является с 2007 года.