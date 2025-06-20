«Те, кто говорит, что Россия ненадежный союзник — провокаторы». Путин — о том, почему Москва не вступилась за Иран
Президент России Владимир Путин назвал «провокаторами» людей, которые называют Москву ненадежным союзником. Это заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме.
«Те, кто продвигает такие нарративы о ненадежности России как союзника, — провокаторы. Они провоцируют ситуацию. Но это им не поможет. Они не добьются своих целей», — сказал Путин, отвечая на вопрос ведущего о том, «что он скажет тем, кто говорит, что Россия — ненадежный союзник, потому что она не вступилась за Иран».
Путин отметил, что все происходящие в мире конфликты — совершенно разные.
Ранее на ПМЭФ, комментируя войну между Израилем и Ираном, Путин сказал, что Россия остается в контакте с обеими сторонами и что Москва уважает как право Ирана на мирную атомную программу, так и желание Израиля обеспечить свою безопасность.
Иран с 2024 года входит в БРИКС, с 2023-го — в Шанхайскую организацию сотрудничества. В обеих этих блоках Россия играет одну из ключевых ролей, однако они не являются военными.
В рамках российско-украинской войны Иран оказывает помощь России, в частности, поставляя Москве ударные дроны «Шахед».