Президент России Владимир Путин назвал «провокаторами» людей, которые называют Москву ненадежным союзником. Это заявление он сделал на Петербургском международном экономическом форуме.

«Те, кто продвигает такие нарративы о ненадежности России как союзника, — провокаторы. Они провоцируют ситуацию. Но это им не поможет. Они не добьются своих целей», — сказал Путин, отвечая на вопрос ведущего о том, «что он скажет тем, кто говорит, что Россия — ненадежный союзник, потому что она не вступилась за Иран».

Путин отметил, что все происходящие в мире конфликты — совершенно разные.

Ранее на ПМЭФ, комментируя войну между Израилем и Ираном, Путин сказал, что Россия остается в контакте с обеими сторонами и что Москва уважает как право Ирана на мирную атомную программу, так и желание Израиля обеспечить свою безопасность.

Иран с 2024 года входит в БРИКС, с 2023-го — в Шанхайскую организацию сотрудничества. В обеих этих блоках Россия играет одну из ключевых ролей, однако они не являются военными.

В рамках российско-украинской войны Иран оказывает помощь России, в частности, поставляя Москве ударные дроны «Шахед».

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